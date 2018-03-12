У Львові влаштували масове виконання Гімну України
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Львів’яни біля Ратуші у центрі міста влаштували масове виконання Гімну України. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Сьогоднішня акція присвячена до Дня національного гімну України. Цьогоріч Україна відзначає 153-ту річницю від дня першого публічного виконання Державного Гімну та 203-річницю від дня народження автора музики Гімну України Михайла Вербицького.
З цієї нагоди на площі Ринок усі охочі спільно виконали Державний Гімн України. Разом на площі Гімн виконували військові, оркестр, громадські організації та звичайні львів’яни.
Загалом участь в заході взяло близько двох тисяч людей.
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