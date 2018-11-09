Во Львове выявлены 72 азартных клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сотрудники райадминистраций Львова провели рейд по городу в поиске нелегальных игорных заведений. Об этом во время заседания сессии городского совета сообщила руководитель юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.
На территории города были выявлены 72 азартных клуба, замаскированных под лотереи, рассказала она.
"Мы установили владельцев этих нежилых помещений, направили письма о том, какая деятельность там осуществляется, и рекомендовали разорвать договоры аренды", - сказала Пайонкевич.
По ее словам, райадминистрация также составила перечень временных сооружений, где размещены заведения с игровыми автоматами.
Таких МАФов уже насчитали 5 - их в ближайшее время должны исключить из схемы размещения временных сооружений в Киеве.
"Также мы направили письма о проведении проверок этих объектов, и Главное управление полиции во Львовской области сообщило, что была проведена проверка, и сейчас по некоторым заведениях уже возбуждены уголовные производства", - сообщила она.
О результатах проверок также информирован ГУ ГФС во Львовской области, добавила Пайонкевич.
Напомним, журналисты самостоятельно обнаружили в Киеве с десяток незаконных азартных клубов, о чем сообщили в полицию.
Однако, там останавливать незаконную деятельность не спешат.
В ВР объясняют это тем, что правоохранители вместо борьбы с азартом возглавили этот бизнес.