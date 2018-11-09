У Львові виявлено 72 азартних клуби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Працівники райадміністрацій Львова провели рейд містом у пошуку нелегальних гральних закладів. Про це під час засідання сесії міської ради повідомила керівниця юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, передає УНН із посиланням на прес-службу міськради.
На території міста було виявлено 72 азартних клуби, замаскованих під лотереї, розповіла вона.
"Ми встановили власників цих нежитлових приміщень, скерували листи про те, яка діяльність там здійснюється, і рекомендували розірвати договори оренди", - сказала Пайонкевич.
За її словами, райадміністрація також склала перелік тимчасових споруд, де розміщенні заклади з гральними автоматами.
Таких МАФів уже нарахували 5 - їх найближчим часом мають виключити зі схеми розміщення тимчасових споруд у Львові.
"Також ми скерували листи про проведення перевірок цих об’єктів, і Головне управління поліції у Львівській області повідомило, що була проведена перевірка, і зараз по деяких закладах уже порушені кримінальні провадження", - повідомила вона.
Про результати перевірок також поінформоване ГУ ДФС у Львівській області, додала Пайонкевич.
Нагадаємо, журналісти самотужки виявили в Києві з десяток незаконних азартних клубів, про що повідомили в поліцію.
Однак, там зупиняти незаконну діяльність не поспішають.
У ВР пояснюють це тим, що правоохоронці замість боротьби з азартом очолили цей бізнес.