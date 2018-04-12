Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

"Девочка умерла четвертого апреля. Ребенок умер от осложнений кори. Девочка болела сначала астматическим бронхитом, а потом началась бронхиальная астма. Ребенок не был привит", - рассказал Олег Когут.

Как сообщал УНН, во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им установили диагноз - корь.

Напомним, по последним данным, с 27 марта по 3 апреля, корью заболели 699 человек - 331 взрослый и 368 детей. Всего с начала 2018 года до 3 апреля корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года по 3 апреля от осложнений кори умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.