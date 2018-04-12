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У Львові від кору померла трирічна дитина

У Львові від кору померла трирічна дитина

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Львові минулого тижня від кору померла трирічна дитина. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора державної установи “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ” Олег Когут.

"Дівчинка померла четвертого квітня. Дитина померла від ускладнень кору. Дівчинка хворіла спочатку астматичним бронхітом, а потім розпочалась бронхіальна астма. Дитина  не була щеплена",- розповів Олег Когут.

Як повідомляв УНН, у Львові 11 квітня госпіталізували одинадцять пацієнтів – студентів Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Труша. Їм встановили діагноз – кір.

Нагадаємо, за останніми даними, з 27 березня до 3 квітня, на кір захворіли 699 людей - 331 дорослий і 368 дітей. Всього з початку 2018 року до 3 квітня на кір захворіли 9091 людина – 3270 дорослих і 5821 дитина. З початку року до 3 квітня від ускладнень кору померло семеро людей - п’ятеро дітей і двоє дорослих.

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