Во Львове в бассейне университета умер студент
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня во Львове в бассейне Львовского национального университета имени Ивана Франко умер студент. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
"Предварительно установлено, что парню стало плохо во время плавания. Его вытащили из бассейна, однако врачам спасти его не удалось. Говорить о том, что студент именно утонул в бассейне пока рано. Установлено, что парню было семнадцать лет, львовянин", - рассказала Светалана Добровольская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате падения из окна общежития на Прикарпатье умер студент
На месте работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины смерти установит экспертиза. Речь идет об открытии уголовного производства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской школе расследуют, почему ребенок едва не выпал из окна