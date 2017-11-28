Во Львове в бассейне университета умер студент

"Предварительно установлено, что парню стало плохо во время плавания. Его вытащили из бассейна, однако врачам спасти его не удалось. Говорить о том, что студент именно утонул в бассейне пока рано. Установлено, что парню было семнадцать лет, львовянин", - рассказала Светалана Добровольская.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины смерти установит экспертиза. Речь идет об открытии уголовного производства.

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