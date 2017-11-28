У Львові в басейні університету помер студент

“Попередньо встановлено, що хлопцеві стало погано під час плавання. Його витягнули з басейну, однак лікарям врятувати його не вдалось. Говорити про те, що студент саме втопився в басейні поки рано. Встановлено, що хлопцю було сімнадцять років, львів’янин”, — розповіла Світалана Добровольська.

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На місці працює слідчо-оперативна група. Остаточні причини смерті встановить експертиза. Йдеться про відкриття кримінального провадження.

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