У Львові в басейні університету помер студент
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні у Львові в басейні Львівського національного університету імені Івана Франка помер студент. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
“Попередньо встановлено, що хлопцеві стало погано під час плавання. Його витягнули з басейну, однак лікарям врятувати його не вдалось. Говорити про те, що студент саме втопився в басейні поки рано. Встановлено, що хлопцю було сімнадцять років, львів’янин”, — розповіла Світалана Добровольська.
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На місці працює слідчо-оперативна група. Остаточні причини смерті встановить експертиза. Йдеться про відкриття кримінального провадження.
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