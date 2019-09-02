Во Львове будут судить старшину, который "отбил" подчиненному селезенку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во Львовской области за применение насилия в отношении подчиненного старшина оказался на скамье подсудимых. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины, передает УНН.
Под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона завершено досудебное расследование в уголовном производстве и направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-военнослужащего одной из воинских частей Львовской области.
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Во время следствия Территориальным управлением ГБР в г. Львов установлено, что в июле 2018 года старшина во время проведения занятия по самоподготовке применил насилие к подчиненному, вызвав бойцу физическую боль и нравственные страдания. В частности, умышленно нанес солдату телесные повреждения в область селезенки и, как следствие, поврежденный орган пришлось удалить.
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Обвинительный акт в указанном уголовном производстве по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины (применение насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшее тяжкие последствия) направлено в Яворивский районный суд Львовской области для рассмотрения по существу.
За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.