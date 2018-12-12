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На Донеччині жорстоко побили солдата й відібрали в нього ноутбук

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В одній із військових частин у Донецькій області товариші по службі жорстоко побили солдата й відібрали в нього мобільний телефон і ноутбук за те, що він під час наряду переглядав фільм. Про це повідомив головний військовий прокурор генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос у Facebook, передає УНН.

На Донеччині жорстоко побили солдата й відібрали в нього ноутбук

"11 грудня 2018 року близько 00 год. 00 хв. поблизу смт. Верхньоторецьке Донецької області за місцем розташування в/ч С. та старший солдат С., будучи обуреними неналежним несенням служби військовослужбовцем зазначеного вище підрозділу солдатом С., який будучи призначеним в наряд по охороні військового містечка перебував у приміщенні відпочинку військовослужбовців, де переглядав кінофільм на власному ноутбуці, нанесли йому тілесні ушкодження у виді множинних гематом обличчя, а надалі відібрали у нього ноутбук і мобільний телефон", - процитував витяг із відповідного рапорту Матіос.

За його інформацією, того дня слідчі Державного бюро розслідування на численні прохання військового коменданта м. Авдіївки так і не виїхали на місце події для фіксації правопорушення. Відповідні відомості до ЄРДР внесла військова прокуратура Донецького гарнізону.

"Співробітники ДБР з невідомих причин самоусунулися від фіксації та розслідування підслідного лише ДБР військового злочину в період воєнного стану. Всі першочергові слідчі дії були виконані військовими прокурорами ВП ООС", - додав автор оприлюдненого рапорту.

Нагадаємо, у місті Яворів у Львівській області знайшли тіло бійця 24-ї бригади імені короля Данила.

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