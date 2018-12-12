В Донецкой области жестоко избили солдата и отобрали у него ноутбук
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В одной из воинских частей в Донецкой области сослуживцы жестоко избили солдата и отобрали у него мобильный телефон и ноутбук за то, что он во время наряда просматривал фильм. Об этом сообщил главный военный прокурор генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос в Facebook, передает УНН.
"11 декабря 2018 около 00 час. 00 мин. Вблизи пгт. Верхнеторецкое Донецкой области по месту расположения в/ч С. и старший солдат С., будучи возмущенными ненадлежащим несением службы военнослужащим указанного выше подразделения солдатом С., будучи назначенным в наряд по охране военного городка находился в помещении отдыха военнослужащих, где просматривал фильм на собственном ноутбуке, нанесли ему телесные повреждения в виде множественных гематом лица, а в дальнейшем отобрали у него ноутбук и мобильный телефон", - процитировал в итяг из соответствующего рапорта Матиос.
По его информации, в тот день следователи Государственного бюро расследования по многочисленным просьбам военного коменданта г Авдеевки так и не выехали на место происшествия для фиксации правонарушения. Соответствующие сведения в ЕРДР внесла военная прокуратура Донецкого гарнизона.
"Сотрудники ГБР по неизвестным причинам самоустранились от фиксации и расследования подследственного только ГБР военного преступления в период военного положения. Все первоочередные следственные действия были выполнены военными прокурорами ОП ООС", - добавил автор обнародованного рапорта.
Напомним, в городе Яворов во Львовской области нашли тело бойца 24-й бригады имени короля Даниила.