В Донецкой области жестоко избили солдата и отобрали у него ноутбук

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 2568 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 12033 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 14354 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12890 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45333 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95126 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 142177 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131763 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71447 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188932 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11090 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 14504 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 18549 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17110 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 21486 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 4096 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 12037 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 14356 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 142178 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131764 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13458 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15637 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18024 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20926 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22445 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Донецкой области жестоко избили солдата и отобрали у него ноутбук

Киев • УНН

 • 11805 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В одной из воинских частей в Донецкой области сослуживцы жестоко избили солдата и отобрали у него мобильный телефон и ноутбук за то, что он во время наряда просматривал фильм. Об этом сообщил главный военный прокурор генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос в Facebook, передает УНН.

В Донецкой области жестоко избили солдата и отобрали у него ноутбук

"11 декабря 2018 около 00 час. 00 мин. Вблизи пгт. Верхнеторецкое Донецкой области по месту расположения в/ч С. и старший солдат С., будучи возмущенными ненадлежащим несением службы военнослужащим указанного выше подразделения солдатом С., будучи назначенным в наряд по охране военного городка находился в помещении отдыха военнослужащих, где просматривал фильм на собственном ноутбуке, нанесли ему телесные повреждения в виде множественных гематом лица, а в дальнейшем отобрали у него ноутбук и мобильный телефон", - процитировал в итяг из соответствующего рапорта Матиос.

По его информации, в тот день следователи Государственного бюро расследования по многочисленным просьбам военного коменданта г Авдеевки так и не выехали на место происшествия для фиксации правонарушения. Соответствующие сведения в ЕРДР внесла военная прокуратура Донецкого гарнизона.

"Сотрудники ГБР по неизвестным причинам самоустранились от фиксации и расследования подследственного только ГБР военного преступления в период военного положения. Все первоочередные следственные действия были выполнены военными прокурорами ОП ООС", - добавил автор обнародованного рапорта.

Напомним, в городе Яворов во Львовской области нашли тело бойца 24-й бригады имени короля Даниила.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,574.54