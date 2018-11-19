Військового знайшли мертвим у Львівській області

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У місті Яворів у Львівській області знайшли тіло бійця 24-ї бригади імені короля Данила. Про це УНН повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак.

"Вчора вечері було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя, в орендованій квартирі у місті Яворів. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Яворівський відділ поліції", – повідомила Галущак.

З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що бійцю було 24 роки, він був родом з Тернопільщини. За попередньою інформацією, смерть бійця наступила внаслідок механічної асфікції.

Нагадаємо, у покинутій будівлі у Дніпрі знайшли тіло військовослужбовця.

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