Військового знайшли мертвим у Львівській області
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У місті Яворів у Львівській області знайшли тіло бійця 24-ї бригади імені короля Данила. Про це УНН повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак.
"Вчора вечері було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя, в орендованій квартирі у місті Яворів. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Яворівський відділ поліції", – повідомила Галущак.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що бійцю було 24 роки, він був родом з Тернопільщини. За попередньою інформацією, смерть бійця наступила внаслідок механічної асфікції.
Нагадаємо, у покинутій будівлі у Дніпрі знайшли тіло військовослужбовця.