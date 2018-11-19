Военного нашли мертвым во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В городе Яворов во Львовской области нашли тело бойца 24-й бригады имени короля Даниила. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Украины Юлия Галущак.
"Вчера ужина было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни, в съемной квартире в городе Яворов. По данному факту зарегистрировано уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Яворовский отдел полиции", – сообщила Галущак.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что бойцу было 24 года, он был родом из Тернопольской области. По предварительной информации, смерть бойца наступила в результате механической асфикции.
Напомним, в заброшенном здании в Днепре нашли тело военнослужащего.