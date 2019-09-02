У Львові судитимуть старшину, який "відбив" підлеглому селезінку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Львівщині за застосування насильства щодо підлеглого старшина опинився на лаві підсудних. Про це Гал-інфо повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України, передає УНН.
За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні та скеровано до суду обвинувальний акт відносно ексвійськовослужбовця однієї з військових частин Львівщини.
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Під час слідства Територіальним управлінням ДБР у м. Львові встановлено, що в липні 2018 року старшина під час проведення заняття із самопідготовки застосував насильство до підлеглого, спричинивши бійцю фізичний біль та моральні страждання. Зокрема, умисно наніс солдату тілесні ушкодження в ділянку селезінки і, як наслідок, ушкоджений орган довелося видалити.
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Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 426-1 КК України (застосування насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Яворівського районного суду Львівської області для розгляду по суті.
За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавленням волі.