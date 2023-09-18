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Во Львове сотрудники военкомата во время задержания избили мужчину: в сети распространяется видео, назначена служебная проверка

Киев • УНН

 • 221792 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В сети распространяют видео, на котором якобы сотрудники военкомата во Львове избили и хотели задержать мужчину на улице. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, передает УНН со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Цитата

«Сетью интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении.

Львовский областной ТЦК и СП напомнил, что гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам совместных патрулей.

Контекст

В сети опубликовали видео, на котором сотрудники военкомата во Львове избили и хотели задержать мужчину на улице.

Дополнение

В Одесской области работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки.

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