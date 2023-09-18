У Львові співробітники військкомату під час затримання побили чоловіка: у мережі шириться відео, призначено службову перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У мережі розповсюджують відео, на якому нібито співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці. По даному факту керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку, передає УНН з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
Цитата
«Мережею інтернет поширюється інформація, що вказує на начебто неправомірні дії представників ТЦК та СП. По даному факту керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів», - йдеться в повідомленні.
Львівський обласний ТЦК та СП нагадав, що громадянам, віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи й за вимогою надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів.
Контекст
В мережі опублікували відео, на якому співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці.
Доповнення
На Одещині працівник військкомату влаштував стрілянину під час вручення повістки.