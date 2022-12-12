Во Львове сегодня не смогли выехать на линии трамваи и троллейбусы

Цитата

«Из-за устойчивого обледенения трамвайной и троллейбусной электросети, а также из-за порывов контактной сети вследствие падения деревьев, по состоянию на сейчас на линию не смогли выехать трамваи и троллейбусы», - говорится в сообщении.

Детали

Аварийные бригады ЛКП «Львовэлектротранс» работают в усиленном режиме, чтобы возобновить движение электротранспорта в городе. Ночью работали КрАЗы чистили контактную сеть, но еще 260 километров сети покрыто льдом. В то же время на автобусные маршруты сегодня выпустят на 24 автобуса больше.

Дополнение

Львовская область первой в Украине введет е-билет в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, курсирующих в пределах области.