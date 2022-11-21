Першими в Україні: Львівщина вводить е-квиток у приміських та міжміських маршрутках

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"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності", - повідомив Козицький.

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Переможцем конкурсу визначили ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи". За власні кошти компанія закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території Львівської області.

Зазначається, що реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті області максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток.

Нагадаємо

У вересні київська влада підтримала петицію киян щодо можливості сплачувати проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту.