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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Першими в Україні: Львівщина вводить е-квиток у приміських та міжміських маршрутках

Першими в Україні: Львівщина вводить е-квиток у приміських та міжміських маршрутках

Київ • УНН

 • 345680 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram.

Цитата

"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності", - повідомив Козицький.

Деталі

Переможцем конкурсу визначили ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи". За власні кошти компанія закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території Львівської області.

Зазначається, що реалізація цього проєкту займе орієнтовно 6 місяців. Е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті області максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний додаток.

Нагадаємо

У вересні київська влада підтримала петицію киян щодо можливості сплачувати проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту.

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