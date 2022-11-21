Первыми в Украине: Львовская область вводит е-билет в пригородных и междугородных маршрутках

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"Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору инвестора (оператора) по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования Львовской области независимо от формы собственности", - сообщил Козицкий.

Детали

Победителем конкурса определили ООО "Смарт-Тикет Технолоджи". За свои средства компания закупит валидаторы и установит их на пригородные и междугородные автобусы, курсирующие на территории Львовской области.

Отмечается, что реализация этого проекта займет ориентировочно 6 месяцев. Е-билет позволит сделать оборот средств в общественном транспорте области максимально прозрачным, будет четкий учет льготников, покупать билеты за проезд можно через мобильное приложение.

Напомним

В сентябре киевские власти поддержали петицию киевлян о возможности платить проезд банковской картой во всех видах общественного транспорта.