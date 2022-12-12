У Львові сьогодні не змогли виїхати на лінії трамваї та тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львові сьогодні не будуть курсувати трамваї та тролейбуси через обмерзання та численні пориви контактної мережі. Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує УНН.
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«Через стійке обмерзання трамвайної та тролейбусної електромережі, а також через пориви контактної мережі внаслідок падіння дерев, станом на зараз на лінію не змогли виїхати трамваї і тролейбуси», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють у посиленому режимі, щоб відновити рух електротранспорту в місті. Вночі працювали КрАЗи чистили контактну мережу, але ще 260 кілометрів мережі покрито льодом. Водночас, на автобусні маршрути сьогодні випустять на 24 автобуси більше.
Доповнення
Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.