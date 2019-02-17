Во Львове пьяный таксист без прав разбил остановку общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ-ЛЬВОВ. 17 февраля. УНН. Во Львове пьяный таксист, который не имел водительского удостоверения, влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины, передает УНН.
"Сегодня, около 1:00 патрульные приехали на улицу Кавалеридзе, где автомобиль Nissan с кассетоном такси въехал в остановку общественного транспорта. На месте происшествия был водитель, который имел признаки алкогольного опьянения. 27-летний мужчина отрицал свою причастность к ДТП", - рассказала патрульная Екатерина Головчук.
По ее словам, свидетели происшествия подтвердили, что водитель причастен к ДТП. Он пьяный сел в авто, тронулся и уже через 50 метров врезался в остановку.
Очевидец быстро подбежал на место аварии и увидел упомянутого мужчину. Тот воскликнул, что ему никто ничего не сделает и начал убегать. Однако граждане догнали его и вызвали полицию.
От проверки на алкотестере и в медучреждении мужчина отказался. В августе 2015 человека уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда он отделался штрафом, так как водительского удостоверения у него не было. Выяснилось, что он его никогда не получал.
На мужчину составили протоколы: за совершенную ДТП, за управление в нетрезвом состоянии. Также вынесли постановление за отсутствие документов.
Ранее УНН сообщал, что во Львове нетрезвый водитель совершил ДТП и уехал по пешеходной дороге.