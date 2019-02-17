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У Львові п’яний таксист без прав розтрощив зупинку громадського транспорту

У Львові п’яний таксист без прав розтрощив зупинку громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ-ЛЬВІВ. 17 лютого. УНН. У Львові п'яний таксист, який не мав водійського посвідчення, влетів у зупинку громадського транспорту. Про це повідомили у прес- службі патрульної поліції Львівщини, передає УНН.

"Сьогодні, близько 1:00 патрульні приїхали на вулицю Кавалерідзе, де автомобіль Nissan з касетоном таксі, в’їхав у зупинку громадського транспорту. На місці події був водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. 27-річний чоловік заперечував свою причетність до автопригоди", - розповіла патрульна Катерина Головчук.

За її словами, свідки події підтвердили, що водій причетний до ДТП. Він напідпитку сів до авто, рушив і вже через 50 метрів врізався в зупинку.

Очевидець швидко підбіг на місце аварії і побачив згаданого чоловіка. Той вигукнув, що йому ніхто нічого не зробить і почав втікати. Однак громадяни наздогнали його і викликали поліцію.

Від перевірки на алкотестері та в медзакладі чоловік відмовився. У серпні 2015 року чоловіка вже притягали до відповідальності за керування в нетверезому стані. Тоді він відбувся штрафом, бо посвідчення водія у нього не було. З’ясувалось, що він його ніколи не отримував.

На чоловіка склали протоколи: за скоєну ДТП, за керування в нетверезому стані. Також винесли постанову за відсутність документів.

Раніше УНН повідомляв, що у Львові нетверезий водій вчинив ДТП та поїхав пішоходною дорогою. 

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