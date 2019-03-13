Во Львове пройдет международный турнир по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На выходных, 16-17 марта 2019 года, во Львове состоится международный турнир по каратэ "Lviv Open Cup" (UKF Premier League), передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В одном из самых масштабных турниров Украины в этом году примут участие около 1500 участников из более десяти стран. На 6-х татами будут соревноваться за награды как начинающие так и члены национальных сборных приглашенных стран. Участие в соревнованиях примут каратисты в возрасте от 8 лет.
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"Lviv Open Cup" (UKF Premier League) будет проходить в рамках программы "Открытые кубки Львова", при содействии Львовской областной федерации каратэ и управления молодежи и спорта Львовского городского совета, под руководством Украинской Федерации Каратэ.
Соревнования будут проходить на учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины (УСБ ЛВС МОУ), легкоатлетический манеж с велотреком (ул. Клепаровская, 39а).