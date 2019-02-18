Українки здобули дві медалі на змаганнях "Прем'єр Ліги" з карате в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Дубаї пройшов другий етап "Прем’єр Ліги" з карате за підсумком якого в активі збірної України дві медалі, які здобули Катерина Крива та Анжеліка Терлюга, інформує УНН з посиланням на Українську федерацію карате.
Львів’янка Крива почергово здолала суперниць з Італії (2:2), Франції (2:0), Китаю (6:0). У півфіналі українка перемогла філіппінку Джунну Тсукі (1:0) та вийшла у фінал на чергову зустріч зі своєю давньою суперницею Серап Озчелік з Турції, лідерку поточного світового рейтингу. Серап виявилася сильнішою — 7:1.
Одеситка Терлюга перемогла суперниць з Канади (6:0), Японії (3:0), Ірану (3:0). У півфіналі лідерка світового рейтингу здолала за хантеєм єгиптянку Сальму Ельшафі (0:0), а у фіналі зустрілася з другим номером світового рейтингу Вен Цзю-Юн з Китайського Тайпею. У напруженій боротьбі перемогла китаянка — 4:3.
Примітно, що у змаганнях взяли участь 737 спортсменів з 86 країн.
Додамо також, найближчий великий старт з карате відбудеться в Зальцбургу (Австрія) 1-3 березня - перший етап Серії А.