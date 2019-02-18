Українки здобули дві медалі на змаганнях "Прем'єр Ліги" з карате в Дубаї

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Дубаї пройшов другий етап "Прем’єр Ліги" з карате за підсумком якого в активі збірної України дві медалі, які здобули Катерина Крива та Анжеліка Терлюга, інформує УНН з посиланням на Українську федерацію карате.