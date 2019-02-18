Украинки получили две медали на соревнованиях "Премьер Лиги" по каратэ в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Дубае прошел второй этап "Премьер Лиги" по каратэ по итогам которого в активе сборной Украины две медали, которые получили Екатерина Кривая и Анжелика Терлюга, информирует УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.
Львовянка Кривая поочередно одолела соперниц из Италии (2:2), Франции (2:0), Китая (6:0). В полуфинале украинка победила филиппинку Джуннах тсуки (1:0) и вышла в финал на очередную встречу со своей давней соперницей Серап Озчелик из Турции, лидера текущего мирового рейтинга. Серап оказалась сильнее — 7:1.
Одесситка Терлюга победила соперниц из Канады (6:0), Японии (3:0), Ирана (3:0). В полуфинале лидер мирового рейтинга одолела па хантею египтянку Сальму Ельшафи (0:0), а в финале встретилась со вторым номером мирового рейтинга Вен Цзю-Юн из Китайского Тайпея. В напряженной борьбе победила китаянка — 4:3.
Примечательно, что в соревнованиях приняли участие 737 спортсменов из 86 стран.
Добавим также, ближайший крупный старт по каратэ пройдет в Зальцбурге (Австрия) 1-3 марта — первый этап Серии А.