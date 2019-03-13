У Львові пройде міжнародний турнір з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На вихідних, 16−17 березня 2019 року, у Львові відбудеться міжнародний турнір з карате ʺLviv Open Cupʺ (UKF Premier League), передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
У одному із наймасштабніших турнірів України цьогоріч візьмуть участь близько 1500 учасників з понад десяти країн. На 6-ох татамі змагатимуться за нагороди як початківці так і члени національних збірних запрошених країн. Участь у змаганнях візьмуть каратисти віком від 8 років.
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ʺLviv Open Cupʺ (UKF Premier League) проходитиме у межах програми ʺВідкриті кубки Львоваʺ, за сприяння Львівської обласної федерації карате та управління молоді та спорту Львівської міської ради, під керівництвом Української Федерації Карате.
Змагання проходитимуть на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України (НСБ ЛВС МОУ), легкоатлетичний манеж з велотреком (вул. Клепарівська, 39а).