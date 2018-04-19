Во Львове продано выигрышный лотерейный билет на 100 тыс. грн

Выигрышный билет приобретен на фирменном островке “М.С.Л.”, что находится в торговом центре “Легенда Класс” по адресу: улица Шевченко, 111-А. Билет обошелся победителю в 50 гривен.

В компании отметили, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на “горячую линию” “М.С.Л.” по телефону: 0 800 21 00 65.

В “М.С.Л.” подчеркнули, что ЭМЛ “Королевское величие” появилась 23 февраля 2018 года. Сыграть в лотерею можно на точках собственной сети “М.С.Л.” ( “ЛОТО маркеты”, фирменные киоски, фирменные столы, фирменные островки и т.п.), а максимально возможная сумма выигрыша составляет 500 тыс. грн.

Напомним, что в 2017 году электронные мгновенные лотереи “М.С.Л.” семейства “Швидкограй” попали в ТОП-10 самых инновационных продуктов по результатам European Lotteries Innovation Award — конкурса, организованного Европейской Ассоциацией государственных лотерей и ТОТО (EL), предназначенного для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.