У Львові продано виграшний лотерейний білет на 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Учора, 18 квітня, у Львові продано квиток нової електронної миттєвої лотереї "Королівська велич" з виграшем у 100 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Виграшний квиток придбано на фірмовому острівку “М.С.Л.”, що знаходиться у торговому центрі “Легенда Клас” за адресою: вулиця Шевченка, 111-А. Квиток обійшовся переможцю у 50 гривень.
У компанії наголосили, що переможець може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на “гарячу лінію” “М.С.Л.” за телефоном: 0 800 21 00 65.
В “М.С.Л.” підкреслили, що ЕМЛ “Королівська велич” з’явилася 23 лютого 2018 року. Зіграти в лотерею можна на точках власної мережі “М.С.Л.” (“ЛОТО маркети”, фірмові кіоски, фірмові столи, фірмові острівки тощо), а максимально можлива сума виграшу становить 500 тис. грн.
Нагадаємо, що у 2017 році електронні миттєві лотереї “М.С.Л.” сімейства “Швидкограй” потрапили до ТОП-10 найбільш інноваційних продуктів за результатами European Lotteries Innovation Award — конкурсу, організованого Європейською Асоціацією державних лотерей і ТОТО (EL), призначеного для просування та визнання кращих інновацій у лотерейній індустрії Європи.