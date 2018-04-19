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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове продано выигрышный лотерейный билет на 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вчера, 18 апреля, во Львове продан билет новой электронной мгновенной лотереи "Королівська велич" с выигрышем в 100 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Во Львове продано выигрышный лотерейный билет на 100 тыс. грн

Выигрышный билет приобретен на фирменном островке “М.С.Л.”, расположенном в торговом центре “Легенда Класс” по адресу: улица Шевченко, 111-А. Билет обошелся победителю в 50 гривен.

В компании отметили, что победитель может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на “горячую линию” “М.С.Л.” по телефону: 0 800 21 00 65.

В “М.С.Л.” подчеркнули, что ЭМЛ “Королівська велич” появилась 23 февраля 2018 года. Сыграть в лотерею можно на точках собственной сети “М.С.Л.” (“ЛОТО маркеты”, фирменные киоски, фирменные столы, фирменные островки и т.п.), а максимально возможная сумма выигрыша составляет 500 тыс. грн.

Напомним, что в 2017 году электронные мгновенные лотереи “М.С.Л.” семейства “Швидкограй” попали в ТОП-10 самых инновационных продуктов по результатам European Lotteries Innovation Award — конкурса, организованного Европейской Ассоциацией государственных лотерей и ТОТО (EL), предназначенного для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.

Украинские Национальные Новости

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