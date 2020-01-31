Во Львове поезд травмировал мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове на станции "Подборцы" поезд травмировал мужчину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"На станции "Подборцы" Львовской железной дороги, резервным локомотивом травмирован житель села Задворье, Бугского района 1983 года рождения, который госпитализирован в больницу Львова с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, околоорбитальная гематома слева, убойная гематома левой височной области, ушиб грудной клетки", - сообщили в департаменте.
Задержки движения поездов не было. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Черкасской области недалеко от города Каменка под колесами поезда погиб подросток.