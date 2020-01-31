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Во Львове поезд травмировал мужчину

Киев • УНН

 • 15861 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове на станции "Подборцы" поезд травмировал мужчину. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

Во Львове поезд травмировал мужчину

"На станции "Подборцы" Львовской железной дороги, резервным локомотивом травмирован житель села Задворье, Бугского района 1983 года рождения, который госпитализирован в больницу Львова с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, околоорбитальная гематома слева, убойная гематома левой височной области, ушиб грудной клетки", - сообщили в департаменте.

Задержки движения поездов не было. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Черкасской области недалеко от города Каменка под колесами поезда погиб подросток.

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