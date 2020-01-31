У Львові потяг травмував чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 січня. УНН. У Львові на станції "Підбірці" потяг травмував чоловіка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"На станції “Підбірці” Львівської залізниці, резервним локомотивом було травмовано мжителя села Задвір’я, Буського району 1983 року народження, якого госпіталізовано до лікарні Львова з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, навколоорбітальна гематома зліва, забійна гематома лівої скроневої ділянки, забій грудної клітки", - повідомили у департаменті.
Затримки руху потягів не було. Причина та обставини події встановлюються.
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