Во Львове поезд насмерть сбил мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во Львове, поезд "Рахов-Львов", смертельно травмировал местного жителя. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, передает УНН.
"Трагедия произошла на перегоне Персенковка - Львов. Выяснилось, что мужчина был 1953 года рождения. Причины происшествия - устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Самборском районе Львовской области мужчина остался жив после того, как его сбил поезд.