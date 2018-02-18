У Львові потяг насмерть збив чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Львові, поїзд "Рахів -Львів", смертельно травмував місцевого мешканця. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення у Львівській області, передає УНН.
“Трагедія трапилась на перегоні Персенківка — Львів. З’ясувалось, що чоловік був 1953 року народження. Причини події — встановлюються”, — йдеться в повідомлені.
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Нагадаємо, у Самбірському районі Львівської області чоловік залишився живим після того, як його збив потяг.