Во Львове половина фракции ЕС ради Садового покинула пленарное заседание

Детали

Депутаты почти три часа дискутировали о правомерности решения исполнительного комитета Львовского горсовета о разрешении на получение кредита.

Вследствие этих дискуссий несколько раз объявлялся перерыв.

В результате, ни одно из предложений не набирало необходимого количества голосов, а ставить сам вопрос по существу Садовый отказывался, мотивируя это тем, что в зале нет голосов.

Как он это определял – остается тайной.

Отдельные депутаты называли такие действия городского головы откровенной манипуляцией. Более того – неуважением к депутатскому корпусу, который во время голосования должен был бы определиться относительно решения – проголосовать его или нет. Зато Садовому, очевидно, было нужно только положительное голосование, поэтому манипуляции усиливались и выступлениями отдельных депутатов от “Самопомощи” и чиновников Львовского горсовета одновременно. Если уж совсем не было аргументов – “в игру” вступал Андрей Шевцив с традиционными манипуляциями о работниках коммунальных предприятий города.

Во время рассмотрения этого вопроса несколько раз объявляли перерыв, но результата так и не было. Садовый даже выматерился во время одного из голосований.

В результате, руководитель фракции “Европейская Солидарность” Петр Адамик предложил перенести рассмотрение этого вопроса на вторник. Садовый эту позицию поддержал и поставил на голосование, однако депутаты отказались проголосовать положительно. Тем более, уже во время рассмотрения самого вопроса…

Как следствие, после очередного перерыва в зале не хватило кворума для продолжения заседания.

Садовый в 17:20 подчеркнул, что будет вежливо ждать до 18 часов. И уже в 18:07 просто закрыл сессию.

А почему же не было кворума? А потому что руководитель фракции “ЕС” Петр Адамик забрал часть депутатов из сессионного зала. После того, как его предложение депутатский корпус не поддержал. Было ли это прямое указание Андрея Садового нам доподлинно неизвестно, но похоже именно на это.

Чтобы хоть как-то закрыть пленарное заседание сессии, Садовому нужно было дождаться до 18 часов. Чтобы это сделать легче всего – вариант с отсутствием кворума подходит идеально. Ведь это, конечно, лучший вариант, чем проголосованный вопрос “в минус” для мэра Львова.

Как следствие: половина фракции “ЕС” покинула пленарное заседание ради никому не нужного кредита Садового. “Очень интересно, что на это все скажет Олег Михайлович Синютка и может это наконец дойдет до пятого президента Украины Петра Порошенко”, – прокомментировали ИВ Четвертая студия на условиях анонимности отдельные представители депутатского корпуса.

ИВ Четвертая студия публикует перечень депутатов, которые остались в сессионном зале до завершения пленарного заседания.

Когда состоится следующее пленарное заседание сессии Львовского городского совета – вопрос открыт.