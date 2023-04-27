У Львові половина фракції ЄС заради Садового покинула пленарне засідання

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Депутати майже три години дискутували про правомірність рішення виконавчого комітету Львівської міськради про дозвіл на отримання кредиту.

Внаслідок цих дискусій кілька разів оголошувалась перерва.

У результаті, жодна із пропозицій не набирала необхідної кількості голосів, а ставити саме питання по суті Садовий відмовлявся, мотивуючи це тим, що у залі немає голосів.

Як він це визначав – залишається таємницею.

Окремі депутати називали такі дії міського голови відвертою маніпуляцією. Ба більше – неповагою до депутатського корпусу, який під час голосування мав би визначитись щодо рішення – проголосувати його чи ні. Натомість Садовому, очевидно, було потрібно тільки позитивне голосування, тож маніпуляції підсилювались і виступами окремих депутатів від “Самопомочі” та чиновників Львівської міськради водночас. Якщо вже зовсім не було аргументів – “у гру” вступав Андрій Шевців з традиційними маніпуляціями про працівників комунальних підприємств міста.

Під час розгляду цього питання кілька разів оголошували перерву, але результату так і не було. Садовий навіть виматюкався під час одного із голосувань.

У наслідок, керівник фракції “Європейська Солідарність” Петро Адамик запропонував перенести розгляд цього питання на вівторок. Садовий цю позицію підтримав і поставив на голосування, проте депутати відмовились проголосувати позитивно. Тим більше, вже під час розгляду самого питання…

Як наслідок, після чергової перерви у залі не вистачило кворуму для продовження засідання.

Садовий о 17:20 наголосив, що чемно чекатиме до 18 години. І вже о 18:07 просто закрив сесію.

А чому ж не було кворуму? А тому що керівник фракції “ЄС” Петро Адамик забрав частину депутатів з сесійної зали. Після того, як його пропозицію депутатський корпус не підтримав. Чи була це пряма вказівка Андрія Садового нам достеменно невідомо, але виглядає саме на це.

Щоб хоч якось закрити пленарне засідання сесії, Садовому потрібно було дочекатись до 18 години. Щоб це зробити найлегше – варіант із відсутністю кворуму підходить ідеально. Адже це, звісно, кращий варіант, аніж проголосоване питання “у мінус” для мера Львова.

Як наслідок: половина фракції “ЄС” покинула пленарне засідання заради нікому не потрібного кредиту Садового. “Дуже цікаво, що на це все скаже Олег Михайлович Синютка і може це нарешті дійде до п’ятого президента України Петра Порошенка”, – прокоментували ІВ Четверта студія на умовах анонімності окремі представники депутатського корпусу.

ІВ Четверта студія публікує перелік депутатів, які залишились у сесійному залі до завершення пленарного засідання.

Коли відбудеться наступне пленарне засідання сесії Львівської міської ради – питання відкрите.