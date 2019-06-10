Во Львове полиция проверяет информацию о заминировании более десяти объектов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львове аноним сообщил о заминировании более десяти объектов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Сообщение о заминировании гостиниц, медицинских учреждений, торгово-развлекательных центров, вокзала и аэропорта поступило на электронную почту полиции. По указанным в сообщении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители будут обследовать помещения", - сообщили в Нацполиции.
Как сообщал УНН, в Киеве ищут взрывчатку на еще одной станции метро.