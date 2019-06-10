У Львові поліція перевіряє інформацію про замінування більше десяти об'єктів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львові анонім повідомив про замінування більше десяти об'єктів. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Повідомлення про замінування готелів, медичних закладів, торговельно-розважальних центрів, вокзалу та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції. За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення", - повідомили у Нацполіції.
Як повідомляв УНН, у Києві шукають вибухівку на ще одній станції метро.