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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137502 просмотра

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Во Львове похоронили одного из лидеров "революции на граните"

Во Львове похоронили одного из лидеров "революции на граните"

Киев  •  УНН

 • 20444 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Львов простился с основателем “художественного объединения “Дзыга”, одним из лидеров Революции на граните Маркиян Иващишин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

“Проститься с общественным, политическим и культурным деятелем пришли сотни львовян, коллеги, друзья Маркиана, власти города на области. Известного львовянина похоронили на Лычакове. Попрощаться с Маркиян Иващишин пришел и городской председатель Львова”, — указано в сообщении городского совета.

Маркиян Иващишин родился 6 сентября 1966 во Львове. В 1989-1993 годах — депутат Львовского областного совета I-го демократического созыва. 1990 года — возглавил Студенческое Братство г. Львова, сменив на этом посту Демьяна Малярчука. В октябре 1990 года — один из руководителей (вместе с Олесем Донием) студенческой политической голодовки в Киеве, студенческих выступлений против СССР.

Был организатором двух фестивалей “Вывих” (Львов), арт-продюсером проектов “Огни большого города”, “Новый Ноев Ковчег”, продюсером групп “Клуб Любителей Чая”, “Мертвый Петух”, “Dzyga Jazz Quintet”, ранних проектов “Океана Эльзы” и Русланы (“Звонкий Ветер”), организатором фестиваля “Проект Есть” “Слушай украинское”, “Гранды Искусства”, “Метро Jazz”, “Флюгеры Львова”, “Jazz Bez”, одним из основателей культурологического журнала “Четверг”. Основатель комитета предпринимателей Львовщины, соучредитель и вице-президент львовского регбийного клуба “Сокол”.

Напоминаем, во Львове умер один из лидеров “революции на граните”.

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