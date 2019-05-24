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У Львові поховали одного з провідників "революції на граніті"

У Львові поховали одного з провідників "революції на граніті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Львів попрощався з засновником “Мистецького об’єднання “Дзиґа”, одним з провідників Революції на граніті Маркіяном Іващишином, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

“Попрощатися з громадським, політичним і культурним діячем прийшли сотні львів’ян, колеги, друзі Маркіяна, влада міста на області. Відомого львів’янина поховали на Личакові. Попрощатись з Маркіяном Іващишином прийшов і міський голова Львова”, — вказано у повідомленні міської ради.

Маркіян Іващишин народився 6 вересня 1966 року у Львові. У 1989−1993 роках — депутат Львівської обласної ради I-го демократичного скликання. 1990 року — очолив Студентське Братство м. Львова, змінивши на цій посаді Дем’яна Малярчука. У жовтні 1990 року — один із керівників (разом із Олесем Донієм) студентського політичного голодування у Києві, студентських виступів проти СРСР.

Був організатором двох фестивалів “Вивих” (Львів), арт-продюсером проектів “Вогні великого міста”, “Новий Ноїв Ковчег”, продюсером груп “Клуб Шанувальників Чаю”, “Мертвий Півень”, “Dzyga Jazz Quintet”, ранніх проектів “Океану Ельзи” та Руслани (“Дзвінкий Вітер”), організатором фестивалю “Проект Є” “Слухай українське”, “Гранди Мистецтва”, “Метро Jazz”, “Флюгери Львова”, “Jazz Bez”, одним із засновників культурологічного журналу “Четвер”. Засновник комітету підприємців Львівщини, співзасновник та віце-президент львівського регбійного клубу “Сокіл”.

Нагадуємо, у Львові помер один з провідників “революції на граніті”.

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