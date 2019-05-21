У Львові помер один з провідників “революції на граніті”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Львові помер один з провідників “революції на граніті” і засновник “Дзиги” Маркіян Іващишин. Про це повідомили під час сесії Львівської обласної ради, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Маркіян Іващишин — український громадський, політичний і культурний діяч, підприємець. Один з провідників “революції на граніті” 1990 року. Народився 6 вересня 1966 року у Львові.
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Навчався у Львівському політехнічному інституті, де створив осередок Студентського Братства.
Був організатором двох фестивалів “Вивих” (Львів), арт-продюсером проектів “Вогні великого міста”, “Новий Ноїв Ковчег”, продюсером груп “Клуб Шанувальників Чаю”, “Мертвий Півень”, “Dzyga Jazz Quintet”, ранніх проектів “Океану Ельзи” та Руслани (“Дзвінкий Вітер”), організатором фестивалю “Проект Є” “Слухай українське”, “Гранди Мистецтва”, “Метро Jazz”, “Флюгери Львова”, “Jazz Bez”, одним із засновників культурологічного журналу “Четвер”.