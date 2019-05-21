Во Львове умер один из лидеров "революции на граните"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Во Львове умер один из лидеров "революции на граните" и основатель "Дзиги" Маркиян Иващишин. Об этом сообщили во время сессии Львовского областного совета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Маркиян Иващишин — украинский общественный, политический и культурный деятель, предприниматель. Один из лидеров “революции на граните” 1990 года. Родился 6 сентября 1966 года во Львове.
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Учился во Львовском политехническом институте, где создал центр Студенческого Братства.
Был организатором двух фестивалей “Вывих” (Львов), арт-продюсером проектов “Огни большого города”, “Новый Ноев Ковчег”, продюсером групп “Клуб Любителей Чая”, “Мертвый Петух”, “Dzyga Jazz Quintet”, ранних проектов "Океана Эльзы" и Русланы ("Звонкий Ветер"), организатором фестиваля “Проект Е”, "Слушай украинское", "Гранды Искусства" , "Метро Jazz", "Флюгеры Львова", "Jazz Bez", одним из основателей культурологического журнала ”Четверг".