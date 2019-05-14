Во Львове проверили "заминированные" объекты
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранители обследовали здание школы и гостиницы, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Полицейские после эвакуации людей обследовали здания и прилегающие территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в Нацполиции.
Правоохранители сообщили, что информация о заминировании поступила сегодня, 14 мая, в 9:37 на электронную почту Главного управления Национальной полиции во Львовской области. В сообщении говорилось о заминировании школы на улице Кос-Анатольского, а также четырех отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, площади Князя Святослава и проспекте Черновола во Львове.
По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, а также специалисты других служб.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливается личность злоумышленника, причастного к оказанию ложного сообщения о заминировании.
Как сообщал УНН, во Львове заминировали четыре гостиницы и школу.