Во Львове проверили "заминированные" объекты

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80992 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97150 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101578 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125029 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112177 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138165 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144717 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранители обследовали здание школы и гостиницы, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Полицейские после эвакуации людей обследовали здания и прилегающие территории - взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что информация о заминировании поступила сегодня, 14 мая, в 9:37 на электронную почту Главного управления Национальной полиции во Львовской области. В сообщении говорилось о заминировании школы на улице Кос-Анатольского, а также четырех отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, площади Князя Святослава и проспекте Черновола во Львове.

По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, а также специалисты других служб.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливается личность злоумышленника, причастного к оказанию ложного сообщения о заминировании.

Как сообщал УНН, во Львове заминировали четыре гостиницы и школу.

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