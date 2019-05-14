У Львові перевірили "заміновані" об’єкти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 травня. УНН. Правоохоронці обстежили приміщення школи та готелі, вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Поліцейські після евакуації людей обстежили будівлі та прилеглі території – вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено",- повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці повідомили, що інформація про замінування надійшла сьогодні, 14 травня, о 9:37 на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області. У повідомленні йшлось про замінування школи на вулиці Кос-Анатольського, а також чотирьох готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, площі Князя Святослава та проспекті Чорновола у Львові.
За вказаними адресами працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, а також фахівці інших служб.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюється особа зловмисника, причетного до надання неправдивого повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, у Львові замінували чотири готелі та школу.