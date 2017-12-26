Во Львове неизвестные побили окна в отделении Сбербанка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня ночью во Львове неизвестные побили окна и разрисовали фасад здания, где расположено отделение "Сбербанка России". Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
В помещении банка разбито стекло в двух окнах и дверях.
Кроме того, неизвестные оставили надпись красной краской "Выметайтесь".
По данным корреспондента, на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Напомним, во Львове горело помещение Сбербанка.