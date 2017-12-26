Во Львове неизвестные побили окна в отделении Сбербанка

В помещении банка разбито стекло в двух окнах и дверях.

Кроме того, неизвестные оставили надпись красной краской "Выметайтесь".

По данным корреспондента, на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, во Львове горело помещение Сбербанка.