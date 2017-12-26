У Львові невідомі побили вікна у відділенні Сбербанку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні вночі у Львові невідомі побили вікна та розмалювали фасад будівлі, де розташоване відділення "Сбербанку Росії". Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
У приміщенні банку розбите скло у двох вікнах та дверях.
Окрім того, невідомі залишили напис червоною фарбою "Вимітайтеся".
За даними кореспондента, на місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у Львові горіло приміщення Сбербанку.