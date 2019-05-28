Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка на улице Галицкой, 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня ночью в 03.56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на пл. Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО "Альфа банк", - говорится в сообщении.
Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар был ликвидирован в 04.13.
По предварительной информации никто не пострадал.
Напомним, пожар во время бунта в одесской колонии задел 400 кв. м.