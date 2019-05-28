Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32982 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 53265 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70319 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84351 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121672 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111244 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города

Во Львове неизвестные подожгли российский банк в центре города

Киев  •  УНН

 • 7276 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка на улице Галицкой, 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня ночью в 03.56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на пл. Галицкая, 13 на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО "Альфа банк", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар был ликвидирован в 04.13.

По предварительной информации никто не пострадал.

Напомним, пожар во время бунта в одесской колонии задел 400 кв. м.

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