У Львові невідомі підпалили російський банк в центрі міста
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні вночі невідомі підпалили приміщення банку на вулиці Галицькій, 13. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні вночі о 03.56 надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові на пл. Галицька, 13 на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку, в приміщенні відділення ПАТ "Альфа банк", - йдеться у повідомленні.
Вогнем знищено офісні меблі на площі 5 кв. м та пошкоджено офісні меблі на площі 15 кв. м. Рятувальники прибули на місце події о 04.04, пожежу ліквідували о 04.13 год.
За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
Нагадаємо, пожежа під час бунту в одеській колонії зачепила 400 кв. м.