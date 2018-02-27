Во Львове на молодую женщину упал кусок фасада
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня во Львове на ул. И. Франко, 8 на молодую женщину упал фрагмент фасада. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
В результате происшествия женщину, 1996 года рождения, львовянку, бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, рана теменной области, госпитализировали в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД "Франко, 8".
"Этот дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД "Франко, 8". Однако наши ремонтные службы сейчас пытаются связаться с руководством ОСМД, чтобы проговорить совместные действия по проведению мероприятий для недопущения падений фрагментов фасада", - подчеркнул Андрей Зозуля.