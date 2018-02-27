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У Львові на молоду жінку впав шмат фасаду

У Львові на молоду жінку впав шмат фасаду

Київ • УНН

 • 12768 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні у Львові на вул. І. Франка, 8 на молоду жінку впав фрагмент фасаду. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.

Внаслідок події жінку, 1996 року народження, львів’янку, бригадою швидкої медичної допомоги із діагнозом струс головного мозку, ЗЧМТ, забійна рана тім’яної ділянки, госпіталізовано в комунальну 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують.

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За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, будинок знятий з балансу району і належить ОСББ “Франка, 8”.

“Цей будинок знятий з балансу району і належить ОСББ „Франка, 8“. Однак наші ремонтні служби зараз намагаються сконтактувати з керівництвом ОСББ, щоб проговорити спільні дії щодо проведення заходів для недопущення падінь фрагментів фасаду”, — наголосив Андрій Зозуля.

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