Во Львове на строительстве мужчина сорвался с высоты

"Сообщение поступило в 17.40. Пострадавший 63-летний арматурщик, который живет в Городецком районе, село Вовчухи. Предварительный диагноз - закрытая спинальная травма, закрытый перелом грудно-поясничного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, нижняя параплегия. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализирован в больницу скорой помощи", - сообщили на Горячей линии города.

Напомним, мужчина погиб на строительстве в Киеве.