Во Львове на строительстве мужчина сорвался с высоты
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове на стройке на углу улиц Краковской и Армянской травмировался рабочий, упав с высоты. Об этом информирует Горячая линия города, передает УНН.
"Сообщение поступило в 17.40. Пострадавший 63-летний арматурщик, который живет в Городецком районе, село Вовчухи. Предварительный диагноз - закрытая спинальная травма, закрытый перелом грудно-поясничного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, нижняя параплегия. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализирован в больницу скорой помощи", - сообщили на Горячей линии города.
Напомним, мужчина погиб на строительстве в Киеве.