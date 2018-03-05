У Львові на будівництві чоловік зірвався з висоти
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові на будівництві на розі вулиць Краківської та Вірменської травмувався робітник, впавши з висоти. Про це інформує Гаряча лінія міста, передає УНН.
"Повідомлення надійшло о 17.40. Постраждалий 63-річний арматурник, який мешкає у Городоцькому районі, село Вовчухи. Попередній діагноз – закрита спінальна травма, закритий злам грудно-поперекового відділу хребта з ушкодженням спинного мозку, нижня параплегія. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Госпіталізований у Львівську лікарню швидкої допомоги", - повідомили на Гарячій лінії міста.
Нагадаємо, чоловік загинув на будівництві у Києві.